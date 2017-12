CBF mantém rodada da Série C na quinta A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou para quinta-feira à noite a primeira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Os jogos estavam ameaçados por causa do recurso movido pelo Ituano contra o União Barbarense pela escalação irregular do atacante Motta na segunda fase da competição. Mas, nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJD) adiou o julgamento, que ainda não tem data definida. Uma possível vitória do time de Itu no STJD poderia alterar a média de pontos dos quatro finalistas - Ituano, Santo André, Campinense-PB e Botafogo-PB. O time de Itu assumiria a segunda posição e chegaria aos 19,5 pontos. Com isso, o Botafogo cairia para a terceira e permaneceria com 19,25. Campinense, com 19,5, e Santo André, com 13,50, seguiriam na primeira e quarta posições, respectivamente. O Campinense se mantém na frente por ter maior número de vitórias no Nacional. Santo André e Campinense-PB jogam às 20 horas, no Estádio Municipal Bruno José Daniel, no ABC Paulista, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Às 20h30, no Estádio Novelli Júnior, será a vez de Ituano e Botafogo-PB.