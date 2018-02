CBF marca amistoso do Brasil no Kuwait A CBF confirmou nesta sexta-feira a programação de jogos da seleção brasileira até o final do ano. Serão dois amistosos no Oriente Médio. O primeiro já estava marcado, contra os Emirados Árabes, dia 12 de novembro, na cidade de Dubai. E o segundo será no dia 15 de novembro, no Kuwait, contra o time do Kuwait All Star. Esses dois amistosos serão uma oportunidade rara para o técnico Carlos Alberto Parreira fazer as últimas observações no grupo que pretende levar à Copa de 2006. Afinal, depois disso, a seleção só deve jogar mais uma vez, em março, na Europa, antes de seguir para o Mundial da Alemanha.