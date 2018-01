CBF marca Goiás x Ponte para 30 de julho A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira que a partida entre Goiás e Ponte Preta, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no dia 30 de julho, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Na mesma data também jogam Atlético-PR e Santos, em jogo adiado em virtude do time santista estar disputando a final da Copa Libertadores da América. O jogo da Ponte, que estava marcado para o próximo domingo, dia 29, foi alterado para 2 de julho a pedido da Rede Globo, que usaria as instalações do estádio Serra Dourrada para a realização do show "Tributo a Leandro". Mas a emissora resolveu mudar a data do evento para a terça-feira, o que impedia que os times jogassem também na quarta-feira. Assim, a solução foi mará-lo para 30 de julho. Desta forma, o técnico Abel Braga ganhou mais tempo para acertar o time. No treino desta quarta-feira, por exemplo, ele testou mudanças no esquema tático, tanto no 4-4-2 como no 3-5-2. O próximo jogo da Ponte será contra o Vitória, em Salvador, dia 6 de julho.