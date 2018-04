CBF marca jogo das oitavas da Copa do Brasil para um dia após final na Rússia

Após divulgar as datas de apenas quatro jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a CBF detalhou o restante da tabela desta etapa da competição, o que incluiu a marcação de um jogo para o dia seguinte ao da final da Copa do Mundo. Além disso, a marcação do torneio mata-mata provocou alterações na tabela do Campeonato Brasileiro.

Assim, as oitavas de final da Copa do Brasil foram iniciadas na última quarta-feira, com os duelos entre Goiás x Grêmio e Vitória x Corinthians, mas só estará concluída em 16 de julho, uma segunda-feira, quando o Cruzeiro vai receber o Atlético Paranaense, no Mineirão, apenas um dia após o fim do Mundial da Rússia.

O Palmeiras fará os seus jogos com o América Mineiro nos dias 9 e 23 de maio, sendo o primeiro no Independência e o segundo no Allianz Parque. O duelo de volta entre Corinthians e Vitória, em Itaquera, será no dia 10, mesmo dia em que o Santos abrirá, na Vila Belmiro, a série contra o Luverdense, sendo que o segundo confronto será em 17 de maio.

A CBF também fez ajustes em vários jogos do Brasileirão, por causa do torneio mata-mata e também por pedidos da TV. O clássico entre Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, o primeiro após a polêmica final do Campeonato Paulista, foi mudado para as 16 horas de 13 maio. Essa seria a data do clássico entre Botafogo e Fluminense, que agora passou para o dia seguinte, uma segunda-feira.

Confira como ficou a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil:

02/05 - 19h30 - Atlético-MG x Chapecoense (Independência)

19h30 - Ponte Preta x Flamengo (Moisés Lucarelli)

09/05 - 19h30 - América-MG x Palmeiras (Independência)

19h30 - Grêmio x Goiás (Arena do Grêmio)

21h45 - Bahia x Vasco (Fonte Nova)

10/05 - 19h30 - Corinthians x Vitória (Arena Corinthians)

19h30 - Flamengo x Ponte Preta (Maracanã)

21h45 - Santos x Luverdense (Vila Belmiro)

16/05 - 19h30 - Chapecoense x Atlético-MG (Arena Condá)

19h30 - Vasco x Bahia (São Januário)

21h45 - Atlético-PR x Cruzeiro (Arena da Baixada)

17/05 - 19h15 - Luverdense x Santos (Passo das Emas)

23/05 - 21h45 - Palmeiras x América-MG (Allianz Parque)

16/07 - 20 horas - Cruzeiro x Atlético-PR (Mineirão)

Confira os jogos que foram alterados na tabela do Brasileirão:

06/05 - 16h - Sport x Bahia (Ilha do Retiro)

13/05 - 16h - Corinthians x Palmeiras (Arena Corinthians)

13/05 - 16h - Vasco x Vitória (São Januário)

13/05 - 16h - Chapecoense x Flamengo (Arena Condá)

14/05 - 20h - Botafogo x Fluminense (Engenhão)

14/05 - 20h - Ceará x América-MG (Castelão)