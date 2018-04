CBF marca jogos de Flamengo, Inter e Cruzeiro no dia 1º A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira parte da tabela da segunda fase da Copa do Brasil. Na lista de jogos divulgada no começo da tarde estão as partidas de ida de oito confrontos, todas marcadas para o meio da próxima semana, incluindo jogos de Flamengo, Internacional, Cruzeiro e Botafogo.