CBF marca jogos do Santos na 2ª fase da Copa do Brasil A CBF anunciou nesta sexta-feira as datas e os locais dos jogos restantes da segunda fase da Copa do Brasil. Um dos principais times em ação, o Santos vai enfrentar o Joinville no jogo de ida, no dia 8 de maio, às 22 horas, na Arena Joinville, em Santa Catarina.