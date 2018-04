CBF marca treino da seleção no interditado Engenhão

RIO - Mesmo interditado, o Engenhão deve receber os treinos das seleções de Brasil, Itália e Taiti na preparação para as partidas da Copa das Confederações. Nesta quarta-feira, diferentemente do que havia sido divulgado antes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o time de Felipão vai treinar, além da Escola de Educação Física do Exército (na Urca), no Estádio Olímpico João Havelange, fechado para jogos pela prefeitura do Rio desde 26 de março.

Entretanto, a assessoria de imprensa da prefeitura do Rio informou, também nesta quarta-feira, que o prefeito Eduardo Paes (PMDB) não confirma a liberação do estádio. O Engenhão foi interditado por uma decisão de Eduardo Paes. Segundo ele, um laudo apresentado por empresa contratada pelo consórcio responsável pela construção do estádio apontou risco de queda ou "ruína" da cobertura. No entanto, o time do Botafogo e alguns atletas de atletismo seguem treinando normalmente no local.

Segundo programação divulgada nesta quarta-feira pela CBF, a seleção brasileira se apresenta na próxima terça à noite. Nos dois dias seguintes, o time treina no Exército. Aí, vai na sexta para o Engenhão. No sábado, véspera do amistoso contra a Inglaterra, Felipão comanda o treinamento no próprio local do jogo, o Maracanã. Após encarar os ingleses, a delegação do Brasil segue para Goiânia, onde fará o restante da preparação para a Copa das Confederações.

A Itália será a primeira seleção estrangeira a treinar no Engenhão, logo antes de sua estreia na Copa das Confederações - em 16 de junho, enfrenta o México no Maracanã. Os mexicanos, por sua vez, farão seu treino em São Januário.

A seleção do Taiti vai treinar no Engenhão antes do jogo contra a Espanha, marcado para o dia 20 de junho. Já a preparação dos espanhóis será em São Januário.

Como a final da Copa das Confederações será no Rio, em 30 de junho, a Fifa já prevê os treinos das seleções finalistas em São Januário e no Engenhão.