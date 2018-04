CBF mostra a força de seu lobby para evitar CPI do Corinthians

A pressão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com ação direta do presidente, Ricardo Teixeira, sobre os parlamentares surtiu efeito no Congresso e enterrou a CPI Mista do Corinthians. Veja também: Corintianos sofrem com o surgimento de novos escândalos Congresso derruba tentativa de instalação de CPI do Corinthians Corinthians descentraliza poder na base para evitar problemas Polícia goiana preocupada com invasão corintiana Para a instalação de uma CPI mista, são necessárias 171 assinaturas de deputados e 27 de senadores, no mínimo. A CPI foi protocolada, no dia 30 de outubro, mesma data em que o Brasil foi confirmado como sede da Copa de 2014, com assinatura de 209 deputados e 38 senadores. Ontem, restavam apenas 168 deputados. As assinaturas de senadores chegaram a 39. "O presidente da CBF entendeu que a investigação seria contra ele e quis mostrar o poder que tem. Se Ricardo Teixeira mostrou esse poder para blindar o futebol no Congresso, imagine o que mais poderá fazer", afirmou o deputado Sílvio Torres (PSDB-SP), responsável por colher as assinaturas na Câmara."Se o preço de sediar a Copa for sufocar o Congresso Nacional, é melhor não temos a Copa", discursou Torres no plenário. O deputado José Rocha (PR-BA) foi um dos parlamentares do movimento contra a instalação da CPI. Acompanhou de perto a contagem e a conferência das assinaturas pela Secretaria-Geral do Senado. Também passou a tarde no Congresso o diretor da CBF Vanderberg Machado, que, com um crachá que dava acesso ao plenário do Senado, articulou ativamente o enterro da CPI. "O futebol não precisa de CPI. Seria um palco político. Não é o momento oportuno por causa da Copa de 2014", argumentou Rocha, repetindo o velhos bordão dos parlamentares contrários às CPIs: "a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba." O arquivamento do requerimento foi lido durante sessão conjunta do Congresso, realizada no plenário do Senado, pelo vice-presidente da Câmara, Nárcio Rodrigues (PSDB-MG), ele próprio um dos deputados que assinaram o pedido de instalação e depois retiraram a assinatura. Toda a bancada tucana de Minas, aliás, agiu da mesma maneira. Nárcio procurou desvincular a decisão da bancada da ação do governador tucano Aécio Neves, que está na briga para que seu Estado seja sub sede da Copa. O deputado reconheceu, porém, que foi procurado por Ricardo Teixeira. "Quando o Ricardo Teixeira procurou o governador, Aécio disse para falar com os deputados. A bancada tomou a decisão de que, se o Brasil fosse confirmado como sede da Copa, não manteríamos (as assinaturas). Tomei a atitude por convicção. Uma CPI não é necessária nessa hora que o Brasil precisa apresentar uma outra imagem", argumentou o vice-presidente da Câmara. Silvio Torres lamentou que o recuo tenha acontecido em praticamente todos os partidos, inclusive entre seus companheiros. "Eu não sabia que o lobby da CBF era tão forte. O poder deles é suprapartidário. Agora, a blindagem está feita pelo menos até 2014", concluiu.