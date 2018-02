CBF muda artigo no RGC sobre a inspeção em estádios

Temendo por punições e processos, principalmente após o queda de parte da arquibancada do Estádio da Fonte Nova, que matou sete pessoas, no dia 25 do mês passado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou, nesta quinta-feira, seu Regulamento Geral das Competições (RGC) para 2008, com modificações no artigo que diz respeito à inspeção dos estádios a serem utilizados em competições homologadas por ela. Agora, o artigo 11 diz que partidas só poderão ser realizadas em estádios que tenham a aprovação da Comissão Estadual de Inspeção de Estádio (CEIE), com validade de até 60 dias antes do início de qualquer competição. A responsabilidade será exclusiva das federações locais, e não da CBF. O acidente na Fonte Nova pode render processos civis contra com a Confederação Brasileira de Futebol, já que é a responsável pela organização do Campeonato Brasileiro da Série C. O mesmo procede para a Federação Baiana de Futebol, para a Sudesb, responsável pela manutenção do estádio, e para os governos estadual e municipal. COMEÇA A PARTIR DA COPA DO BRASIL 2008 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai exigir das federações estaduais os laudos técnicos dos estádios para a disputa das partidas da Copa do Brasil de 2008, que começará em 13 de fevereiro. E avisou que caso algum estádio cotado para ser sede dos jogos da competição não esteja com os laudos em dia até 14 de janeiro, um outro local será escolhido para substituí-lo. Além disso, a CBF informou que em nenhuma hipótese programará jogos sem que todos os laudos – incluindo os do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária – estejam em suas mãos. A entidade enviou na terça-feira um ofício solicitando que as federações verifiquem e confirmem a situação dos estádios. No documento, a CBF relata que constatou que algumas arenas estão com laudos vencidos ou a vencer.