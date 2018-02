CBF muda classificação da Sul-Americana Com o objetivo de aumentar o interesse dos torcedores e premiar o maior número possível de clubes no Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou os critérios de classificação para a Copa Sul-Americana de 2006. Agora, os 8 representantes do País na competição continental sairão do principal torneio nacional. Até 2004, asseguravam uma vaga, além do campeão do Campeonato Brasileiro, as equipes que ficassem entre o quinto e o nono lugares do torneio nacional. Agora, o benefício será extensivo ao 10º e ao 11º colocados. O que possibilitou a mudança, para que o Brasileiro passe a premiar metade de seus 22 participantes - os 4 primeiros já vão para a Libertadores -, foi uma autorização da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que deixará de classificar dois clubes brasileiros pelo ranking que é elaborado por ela.