CBF muda data de Corinthians x Santos para 2 de setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou nesta quinta-feira a data do clássico entre Corinthians e Santos, que agora será disputado às 21h50 do dia 2 de setembro, quarta-feira, de acordo com solicitação da TV Globo.

O jogo, que será mantido no Pacaembu, em São Paulo, vai abrir a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a partida seria realizada no dia 6, no domingo seguinte, às 16 horas.

O Corinthians ocupa a provisória sexta posição da tabela do Brasileirão, com 31 pontos. Já o Santos é o 11.º colocado, com 28, mas apresenta um jogo a menos que o rival. O time santista vai descontar essa partida na próxima quarta-feira, diante do Internacional, na Vila Belmiro.