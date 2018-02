CBF muda data de jogo do Corinthians na Copa do Brasil A CBF alterou nesta quinta-feira a data do segundo jogo do Corinthians na Copa do Brasil, contra o Pirambu, do Sergipe, para o dia 1.º de março. Caso o time paulista vença o primeiro duelo por dois gols de diferença, essa partida não será realizada. Inicialmente, o Corinthians deveria jogar no dia 28 de fevereiro, mesmo data em que o São Paulo estaria enfrentando o Alianza de Lima, do Peru, pela Libertadores. Foi para evitar essa concorrência que a CBF promoveu a alteração. Apesar da mudança, a partida continua marcada para o Estádio do Pacaembu. O primeiro jogo entre Corinthians e Pirambu será no dia 21 de fevereiro. Campeão em 1995 e 2002, o time de Parque São Jorge tenta o terceiro título na competição. A CBF realizou mais cinco mudanças de datas. Três delas envolvendo clubes cariocas. Confira as alterações: 1.ª Rodada Adesg/AC x Fluminense/RJ De: 21/02 Para: 14/02 Fast Clube/AM x Vasco/RJ De: 21/02 Para: 14/02 Rio Branco/PR x Avaí/SC De: 14/02 Para: 21/02 2.ª rodada Botafogo/RJ x CSA/AL De: 21/02 Para: 01/03 Avaí/SC x Rio Branco/PR De: 21/02 Para: 28/02