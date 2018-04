CBF muda data de mais um jogo do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou mais uma partida da 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como já tinha feito com Corinthians x Vasco e Atlético-MG x Goiás, a entidade passou Figueirense x Náutico para o dia 28 de novembro. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Assim, a 37.ª e penúltima rodada do Brasileirão terá dois jogos no sábado (dia 24), cinco no domingo (dia 25) e outros três na quarta-feira (dia 28). Já a rodada final do campeonato, por imposição do regulamento, terá as 10 partidas no mesmo dia e horário: 2 de dezembro, às 16 horas.