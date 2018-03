CBF muda e Corinthians joga no Morumbi O Departamento Técnico da CBF divulgou na tarde desta terça-feira a alteração de duas partidas da Copa do Brasil e três do Campeonato Brasileiro atendendo pedido dos clubes interessados, como o Corinthians, para viabilizar o jogo contra o River Plate, dia 14 de maio, próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores da América. Inicialmente, o São Paulo enfrentaria o Goiás nessa data pela Copa do Brasil e o Corinthians jogaria no Pacaembu diante do rival argentino, mas agora o Tricolor jogará no dia 15, quinta-feira, às 20h30. Ainda pela competição nacional foi alterado Atlético-MG x Sport-PE, dia 14/05, do Mineirão para o Independência. A entidade mudou pelo Campeonato Brasileiro Paraná x Ponte Preta de 16 para as 17 horas, no dia 10/05, no Pinheirão; São Paulo x Paraná Clube de 17/05 para 18/05, no Morumbi, às 18 horas e Juventude x Santos de 18/05 para 17/05, das 18 para as 16 horas, no Alfredo Jaconi.