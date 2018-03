CBF muda e Palmeiras deve jogar sem TV A torcida do Palmeiras deve seguir sem poder acompanhar a equipe pela televisão na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Caxias, prevista para este sábado em Caxias do Sul, será realizada às 16h, horário que deve inviabilizar a transmissão pela TV Record, que recebeu da Rede Globo os direitos de transmissão dos jogos da primeira fase da competição. Nesta quinta-feira, no final da tarde, um comunicado oficial emitido por Virgílio Elísio, diretor técnico da CBF, alterou o horário da partida para às 21h40. A notícia foi confirmada também pela assessoria de imprensa do Palmeiras. No entanto, Virgílio foi obrigado a recuar e trazer o jogo de volta para às 16 horas no final da noite depois de ser informado pelos dirigentes do Caxias que pelo menos dois mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente para a partida no período da tarde. "Tememos que vários destes torcedores entrassem com ações de perdas e damos contra a CBF baseados no Código do Torcedor. Por isso, achamos por bem voltar atrás e tirar a partida das 21h40. Infelizmente, no horário das 16h será difícil que a Record possa transmitir o jogo", disse o dirigente da CBF. Segundo Virgílio, o desgaste provocado pela revolta do Clube dos 13, que esta semana ameaçou suspender o Campeonato Brasileiro das Séries A e B descontente com a obrigatoriedade do cumprimento imediato do Código, também pesou na decisão. "Evitamos a criação de outra área de atrito, que poderia trazer prejuízos incalculáveis à CBF. Além disso, zelamos pelos direitos dos torcedores que se programaram para acompanhar o jogo entre Caxias e Palmeiras". Extra-oficialmente, comenta-se também que o jogo retornou para o horário das 16 horas devido às baixas temperaturas que deverão castigar o interior do Rio Grande do Sul no final de semana. Segundo a previsão da meteorologia, a temperatura na noite de sábado deverá estar na casa dos 7 graus. A TV Record só irá se pronunciar hoje sobre o assunto. Procurado no final da noite, Eduardo Zebini, diretor de Esportes da emissora, afirmou que vai aguardar um comunicado oficial da CBF. "Por enquanto não estamos sabendo de nada. Nem mesmo do horário oficial da partida. Mas se o jogo realmente for às 16h é bem provável que não possamos transmiti-lo". Uma postura de cautela também foi adotada pelo Palmeiras. "Não sabemos qual o horário do jogo. Estava marcado para às 16h, foi alterado para 21h40 no final da tarde de hoje (22) devido ao acerto com a Record, mas recebemos a informação de que os dirigentes do Caxias não aceitam jogar à noite alegando que a temperatura estará baixa e que já foram vendidos ingressos antecipadamente para o horário das 16h", disse o assessor de imprensa Márcio Trevisan. O acordo para a transmissão das partidas da Série B foi fechado com a TV Globo, que sem interesse em exibir a primeira fase da competição, cedeu os direitos para a Record. A Globo adquiriu os direitos por R$ 7 milhões para ratear entre todos os clubes da competição, com exceção do próprio Palmeiras, do Botafogo-RJ, da Portuguesa e do Sport, que fazem parte do clube dos 13 e negociaram suas cotas individualmente com a emissora.