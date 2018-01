CBF muda jogos da Copa do Brasil O Departamento Técnico da CBF alterou a data de quatro partidas de volta da Copa do Brasil 2003. Marcados inicialmente para o dia 30 de abril, os jogos foram transferidos para o dia 1º de maio, às 15h30. As partidas são as seguintes: Atlético Mineiro x Náutico, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Sport Recife x Fluminense-RJ, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife São Paulo x Figueirense, no Estádio do Morumbi, em São Paulo Botafogo-RJ x Goiás, no Estádio de Caio Martins, em Niterói.