CBF muda regras para a Libertadores 2004 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia definido que os três melhores do Campeonato Brasileiro deste ano representariam o País na Taça Libertadores da América de 2004. Com a vaga garantida pelo Cruzeiro, que conquistou semana passada a Copa do Brasil, a CBF estabeleceu hoje que o quarto colocado do Brasileiro será indicado para a Libertadores se o clube mineiro ficar entre os três primeiros. Esse critério se estende ao Santos. Se a equipe paulista for campeã da Taça Libertadores da América e assim garantir presença na mesma competição, em 2004, e também chegar entre os três melhores do Brasileiro, quem ganhará a vaga para a Libertadores será o quarto do Brasileiro.