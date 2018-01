CBF muda regras da Copa Verde para incluir time do Coronel Nunes

Em cada uma duas primeiras edições, jogaram o torneio os campeões de 11 estados, os vices de Amazonas, Distrito Federal e Pará e o terceiro colocado do Paraense. Pelo que reclamam Independente (de Turucuí, vice-campeão paraense de 2015) e Parauapebas (terceiro colocado), a Federação Paraense de Futebol, presidida por Nunes, havia assegurado que mais uma vez os três primeiros do Estadual jogariam a Copa Verde de 2016.

Nesta terça-feira, entretanto, a CBF anunciou que a Copa Verde teria 18 clubes, incluindo Vila Nova, Paysandu, Águia de Marabá e Luverdense, apontados pelo ranking nacional de clubes, utilizado pela primeira vez para apontar classificados para o torneio.

Independente e Parauapebas ficaram fora. Também o Operário, vice campeão do Mato Grosso no ano passado, foi excluído, exatamente para a entrada do Luverdense. Só os vice-campeões do Distrito Federal (Brasília) e do Amazonas (Fast Clube) vão jogar o torneio. Beneficiado pela mudança, o Paysandu é o clube do coronel Antonio Nunes, o chamado Coronel Nunes, candidato de Marco Polo Del Nero para a cadeira vaga de vice-presidente da CBF. Aos 77, ele, se eleito, se tornará o primeiro da linha sucessória para o caso da provável renúncia de Del Nero. Nunes foi presidente do Paysandu e tem cadeira no conselho deliberativo do clube.

A Copa Verde, que vale vaga na Copa Sul-Americana de 2017, começa no dia 6 de janeiro, com a fase preliminar. A competição, em formato de mata-mata, terá oitavas, quartas, semi e final, sempre em jogo de ida e volta. Campeão goiano no ano passado, o Goiás abriu mão do direito de participar da Copa Verde, dando lugar à Aparecidense, vice. Também o Atlético-GO, 28.º do ranking da CBF, não quis jogar o torneio, abrindo vaga para o Vila Nova, 44.º.

Também estão no torneio o Cuiabá (campeão do Mato Grosso), Gama (Distrito Federal), Rio Branco FC (Acre), Comercial (Mato Grosso do Sul), Rio Branco AC (Espírito Santo), Interporto (Tocantins), Santos (Amapá), Genus (Rondônia) e Náutico (Roraima).