CBF muda vários jogos da Série B Atendendo ao pedido da televisão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou a alteração no horário da partida entre América-MG e Palmeiras, marcada para o dia 28 de junho, em Belo Horizonte. Prevista inicialmente para começar às 16 horas, a partida foi transferida para as 21h40 para que a pudesse ser transmitida para São Paulo em TV aberta (Record). O local da partida - Estádio Independência - foi mantido. Além de América x Palmeiras, a CBF alterou datas ou horários de outros 10 jogos da Série B. Veja quais são as alterações. Portuguesa x Marília: De 28/06, sábado, para 24/06, terça-feira, das 16h para às 20h30m, no estádio do Canindé, em São Paulo. Avaí x Náutico: Das 16h para às 19h, dia 28/06, sábado. Estádio Ressacada, em Florianópolis/SC. Santa Cruz x Vila Nova-GO: De 28/06, sábado, para 27/06, sexta-feira, das 16h para às 20h30m, no Estádio do Arruda, em Recife. União São João-SP x Sport Recife: De 28/06, sábado, para 27/06, sexta-feira, das 16h para às 20h30m, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras-SP. América-RN x Brasiliense: Das 16h para às 20h30m, dia 28/06, sábado, no Estádio Machadão em Natal. Gama x Mogi Mirim-SP: De 28/06, sábado, para 24/06, terça-feira, das 16h para às 20h30m, no Estádio Bezerrão, em Brasília. São Raimundo x Paulista-SP: Das 16h para às 18h, dia 28/06, sábado, no Estádio Vivaldão, em Manaus. Ceará x Joinville: De 27/06, sexta-feira, para 29/06, domingo, das 20h30m para às 16h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. C.R.B x Anapolina: Das 16h para às 17h, dia 28/06, sábado, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.