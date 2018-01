CBF não acata decisão favorável ao Paysandu A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não vai acatar decisão da Justiça comum do Pará, que a obrigou nesta quinta-feira a devolver ao Paysandu quatro pontos tirados dos jogos com Corinthians e Ponte Preta, por causa da escalação de atletas sem condições legais, no entender da Justiça Esportiva. A CBF age assim respaldada por uma liminar concedida em 19 de setembro pela 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio, ao clube de Campinas. Por essa liminar, a CBF está obrigada a cumprir todas as decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). De acordo com o presidente do STJD, o desembargador Luiz Zveiter, a decisão do juiz da 15ª Vara Cível de Belém, Paulo Oliveira, não vai ter nenhum efeito. "Isso só poderia dar em alguma coisa se a liminar do Rio fosse cassada, o que não ocorreu." A Ponte Preta entrara com a ação, em setembro, para garantir que a CBF lhe desse os pontos do jogo disputado em 24 de agosto, em Belém, em que o Paysandu venceu por 3 a 2. A liminar era contra a CBF e acabou depois virando uma arma da própria entidade para se defender de ações de clubes na Justiça comum.