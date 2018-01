CBF não conhece Estatuto do Torcedor O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, não quis se pronunciar sobre a aprovação do projeto-lei que cria o Estatuto do Torcedor. O presidente da entidade, Ricardo Teixeira, está fora do País, em viagem de negócios, e o diretor do Departamento Técnico da CBF, Virgílio Elisio, disse que só gostaria de falar sobre o assunto depois de ler com atenção o texto aprovado na quarta-feira pela Câmara de Deputados. "Peço desculpas por não querer me antecipar com qualquer comentário antes de estudar a cartilha do Estatuto", disse Elisio.