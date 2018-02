CBF não garante Bahia na Copa do Brasil O diretor técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Virgílio Elísio, informou hoje que vai esperar a documentação da Federação Baiana chegar à entidade para decidir se o Bahia vai poder disputar a Copa do Brasil em 2005. O dirigente contou já ter sido informado sobre a intenção de a Catuense ceder seu lugar na competição para o clube co-irmão. "Não posso tomar nenhuma decisão, antes de ver toda a documentação. Já falei com a Federação Baiana para fundamentar tecnicamente a troca para pode analisá-la", frisou o diretor técnico. "Quando toda a documentação chegar aqui irei consultar o Departamento Jurídico e o secretário Geral da CBF (Marco Antonio Teixeira) para tomar a decisão."