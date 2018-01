CBF não irá bancar Série C do Brasileiro O Campeonato Brasileiro da Série C em 2003, previsto para começar em agosto, pode reunir mais do que os 61 participantes do ano passado. Mas dele só vão participar os clubes que puderem custear as suas próprias despesas com transporte, hospedagem e alimentação. A CBF já determinou algumas normas para a competição. A entidade confirmou que bancará os custos de 33 clubes: os 27 indicados por cada Federação e os seis rebaixados em 2002 - entre eles três paulistas, Botafogo, Bragantino e XV de Piracicaba, além de Sampaio Correa(MA), Americano (RJ) e Guarany(CE). Cada um deles receberá da CBF as passagens aéreas e mais R$ 3 mil. Em caso de viagens até 700 quilômetros de distância, as delegações irão de ônibus. A idéia é repetir os moldes do ano passado, quando a primeira fase foi regionalizada justamente para reduzir despesas. A previsão da CBF é gastar R$ 3,5 milhões com a Série C, dinheiro que vem em quase sua totalidade dos 5% da renda bruta dos jogos do Brasileiro da Série A. Além dos 33 "privilegiados", os outros participantes terão que bancar os custos e obedecer o índice técnico em seus Estados. A CBF exige que os primeiros colocados em competições estaduais tenham prioridade na indicação. Por exemplo: um clube que foi quinto colocado no campeonato estadual só pode participar se os anteriores desistirem oficialmente. Como não existe limite de clubes, então todos, teoricamente, têm direito de participar da competição. Algumas Federações estão realizando seletivas para indicar seus representantes. É o caso do Paraná, que pretende inscrever dois clubes. Ano passado, oito paulistas participaram da competição: Marília, Atlético Sorocaba, Ferroviária, Rio Branco, Internacional, Santo André, Comercial e Ituano. Eles foram divididos em dois grupos de quatro times. No final, o Marília sagrou-se vice-campeão do campeonato e ascendeu à Série B. Além destes clubes, outros de São Paulo já manifestaram interesse na disputa, como o União Barbarense e até mesmo alguns times da Série A3, como Barretos, Noroeste e Sertãozinho. O indicado pela FPF deverá ser a Portuguesa Santista, semifinalista do Paulistão de 2003.