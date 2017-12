CBF não libera Rivaldo de amistoso A Assessoria de imprensa da CBF garantiu, nesta segunda-feira à tarde, que a entidade não liberou o meia Rivaldo para jogar pelo Barcelona contra o Wisla Cracovia, da Polônia, pela Liga dos Campeões, no meio da semana. De acordo com o coordenador de futebol da seleção brasileiro, Antônio Lopes, Rivaldo terá que se apresentar nesta terça-feira junto com os demais jogadores convocados por Luiz Felipe Scolari, para o amistoso contra o Panamá, nesta quinta-feira, em Curitiba. O meia do Barcelona deverá permanecer com a equipe para o jogo das eliminatórias do Mundial, dia 15, contra o Paraguai, em Porto Alegre.