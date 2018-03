CBF não quer misturar Sub-23 e Principal A CBF não tem datas disponíveis, entre agosto e dezembro, para conciliar os jogos da Seleção principal e Sub-23. O projeto da entidade é não misturar uma seleção com a outra. A renovação fica para depois. A principal deve fazer um amistoso em agosto, ainda sem adversário definido. E a Sub-23 terá apenas a Copa Ouro para entrosar o time que disputará o Pré-Olímpico, em janeiro de 2004, no Chile. Leia mais no Jornal da Tarde