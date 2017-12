CBF não se pronuncia sobre Kléberson Carlos Alberto Parreira deve começar seu trabalho nas Eliminatórias com um desfalque. O pentacampeão Kléberson deslocou o ombro direito no meio do jogo em que o seu Manchester United perdeu para o Southampton por 1 a 0, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Até agora, a Confederação Brasileira de Futebol não divulgou se algum outro jogador será convocado para o lugar de Kléberson ou se ele deverá se apresentar normalmente a Parreira. Os médicos do time inglês também não sabiam informar o tempo que ele ficará afastado do futebol. Kléberson foi transferido do Atlético Paranaense para o Manchester por US$ 9,36 milhões. Ele deixou o jogo de aos 22 minutos do segundo tempo, sentindo dores no ombro. Após o jogo, foi constatado o deslocamento.