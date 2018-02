CBF não substitui vagas na seleção Ao contrário do que a Agência Estado publicou na tarde desta segunda-feira, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, mais a sua comissão técnica, decidiram não convocar substitutos de Kaká e Denílson, ambos contundidos, para a partida amistosa contra Portugal, no sábado, às 17h15 (horário de Brasília), na Cidade do Porto. A companhia aérea responsável pelo vôo dos jogadores chegou a reservar a passagem para o meia Ricardinho, do São Paulo, provável substituto de Denílson, mas a CBF desistiu de chamar o atleta. Parte da delegação embarca nesta segunda-feira à noite. Os atletas que jogam no exterior se apresentam diretamente ao técnico Parreira, na Cidade do Porto, na terça-feira. A primeira atividade da seleção brasileira na cidade portuguesa está prevista para as 18 horas de terça-feira e será repetida em treinos na quarta e quinta-feira. Na sexta-feira, os jogadores reconhecem o gramado do Estádio das Antas, local da partida.