CBF nega dispensa para Márcio Rezende Em fax enviado ao presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Armando Marques, o árbitro Márcio Rezende de Freitas solicitou sua dispensa em jogos de alguns clubes, se o sorteio assim determinasse. O pedido não foi aceito por Marques. ?Eu disse a ele que sorteio é uma imposição da lei e não minha." O dirigente contou que Rezende de Freitas concordou com seus argumentos e voltou atrás. ?Não conheço história de veto de árbitro a clubes. Se houvesse, os clubes iam se achar no direito de fazer o mesmo." Rezende de Freitas, filiado à Federação de Futebol de Santa Catarina, estaria se referindo ao Santos, com o qual criou um clima de animosidade depois de sua má atuação na final do Campeonato Brasileiro de 1995, quando validou um gol irregular do Botafogo-RJ e anulou equivocadamente gol do Santos. Curiosamente, para o sorteio realizado nesta quinta-feira de Santos x São Paulo, que jogam domingo, na Vila Belmiro, Marques elaborou uma lista de três árbitros. O nome de Rezende de Freitas não constava da relação. ?Eu fiz essa escolha antes de ele enviar o fax. É bom deixar claro isso", disse Marques.