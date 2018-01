CBF negocia patrocínio para a seleção O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, está negociando uma quarta cota de patrocínio da seleção brasileira com grandes instituições financeiras. Só que a CBF ainda não bateu o martelo e os valores do contrato ainda estão em estudo. Segundo uma fonte que acompanha as negociações, pode envolver um banco e uma seguradora de banco. Hoje, os patrocinadores da seleção são AmBev, Nike e Vivo. A intenção de ter uma quarta cota de patrocínio tem a ver com os gastos, em euros, que vai demandar a Copa 2006, na Alemanha. A AmBev tem usado o contrato com a CBF para promover o Guaraná Antarctica, embora tenha acordos específicos com jogadores, a exemplo de Ronaldo, para a sua marca de cerveja Brahma. Já a Vivo, que tem Gisele Bündchen como garota-propaganda, se vale da mobilidade da seleção para reforçar a sua área de cobertura, inclusive no exterior. A Nike, por sua vez, aproveita o time para lançar produtos e colar a marca nas vitórias da seleção, que alavanca a sua venda no mercado doméstico. Como a AmBev, a empresa também tem contratos exclusivos com jogadores.