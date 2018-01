CBF obriga clubes a divulgar renda O presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol, Alfredo Nunes, anunciou que a partir da rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro os clubes serão obrigados a divulgar a renda e o público dos jogos. Segundo o dirigente, esta medida foi uma sugestão do INSS, que tenta evitar a sonegação de impostos. A determinação é para que os borderôs de todas as partidas sejam entregues às federações, que repassariam para a CBF.