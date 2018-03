CBF orienta clubes a viajarem para jogos A CBF orientou o Botafogo-RJ, Remo-PA e América-MG para organizarem suas viagens para os jogos de sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Botafogo joga em Natal contra o América, o Remo visita o Santa Cruz, no Recife, enquanto o América-MG enfrenta, em Jundiaí, o Paulista. A entidade, que anunciara na terça-feira o cancelamento do futebol no fim de semana, ainda não cancelou, oficialmente, a rodada tanto da Série B como da Série A.