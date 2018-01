CBF paga restante do prêmio do penta A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai pagar nesta terça-feira à comissão técnica da seleção o restante do prêmio pelo pentacampeonato mundial. A entidade já havia depositado o equivalente a US$ 25 mil na conta do técnico Luiz Felipe Scolari e de seus auxiliares. Nesta terça-feira, completará o que havia sido acertado antes do Mundial e pagará o equivalente a US$ 75 mil. Na semana passada, Scolari reclamara do atraso no pagamento, cobrando o cumprimento do acordo. Os jogadores receberam o mesmo prêmio ano passado, em jogo amistoso na Coréia do Sul, dirigido por Zagallo.