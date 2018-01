CBF pede para Fifa investigar Bilardo O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, vai enviar na segunda-feira um dossiê para a Fifa pedindo que seja investigado o envolvimento do técnico argentino Carlos Bilardo no suposto doping do jogador Branco em partida da Copa do Mundo da Itália, em 1990. A revista argentina ?Veintitrés? publicou uma matéria nesta semana em que Bilardo teria confessado a veracidade da história - um membro da comissão técnica da Argentina teria dado água com alguma substância ilegal para Branco, que relatou ter ficado meio tonto durante a partida entre os dois países na Copa de 90 - os argentinos venceram por 1 a 0 e eliminaram o Brasil. Mas o próprio Bilardo, em entrevista nesta quarta-feira à Agência Estado, tratou de desmentir o suposto doping e ainda desqualificou a matéria da revista argentina. "O que queremos é que o caso seja investigado, porque é gravíssimo, principalmente, por envolver a saúde de um atleta", afirmou o secretário-geral da CBF, Marco Antônio Teixeira. "Queremos que a Fifa, se for comprovada a culpa, tome providências energéticas."