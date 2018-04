CBF permite a inscrição de Edno e Gil no Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira que o prazo limite de registro de atletas no Campeonato Brasileiro foi prorrogado por causa de problemas técnicos no sistema de informática da entidade, ocorridos na última sexta. Inicialmente, o dia 25 era o último para a contratação e regularização de atletas.

A CBF ressaltou, no entanto, que apenas os jogadores que já tiveram a documentação encaminhada para a entidade poderão ser inscritos. O corintiano Edno é um dos jogadores que se inclui nesse perfil. Ele chegou a ser relacionado por Mano Menezes para o clássico contra o São Paulo, mas ficou fora do banco de reservas por não ter sido regularizado.

O atacante Gil, que teve a sua contratação confirmada pelo Flamengo na última semana, também não teve a sua situação regularizada na sexta-feira, mesmo com o time carioca tendo obtido atestado liberatório do jogador, que estava encostado no Internacional. Agora, será liberado para atuar nas 12 últimas rodadas do Brasileirão.