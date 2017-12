CBF pode ser multada pelo TST O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Francisco Fausto, decidiu nesta quinta-feira que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terá de pagar uma multa diária de R$ 1 milhão se não expedir um atestado que permitirá a transferência do jogador Juninho Pernambucano do Vasco da Gama para o Lyon, da França. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), se a multa for aplicada, ela será destinada ao jogador. A decisão de Francisco Fausto complementa despacho anterior em que o corregedor-geral considerava que, ao contrário do que ocorreu, um juiz de instância inferior não poderia suspender eficácia da decisão do TST que extinguiu o vínculo esportivo entre o jogador e o Vasco da Gama. Naquela decisão, já havia a determinação à CBF para que expedisse imediatamente o atestado liberando a transferência de Juninho Pernambucano.