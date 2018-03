CBF põe Caxias na vaga do Figueirense A CBF resolveu acatar a decisão da Justiça de Caxias do Sul e incluiu o Caxias no Campeonato Brasileiro da Série A, que começa dia 10 de agosto. Com isso, o Figueirense é excluído da primeira divisão e vai disputar a Série B em 2002. A liminar que colocou o clube gaúcho na Série A tem como base um possível erro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que deu ganho de causa ao Figueirense na questão contra o Caxias. O caso se arrasta desde a última rodada da Série B do Brasileiro de 2001. Na ocasião, a torcida do Figueirense invadiu o gramado quando faltava pouco mais de um minuto para o encerramento da partida. Num primeiro julgamento, o STJD deu os pontos ao Caxias, que foi considerado como integrante da Série A. Mas, dias depois, o STJD revisou a decisão. O Tribunal tirou os pontos do Figueirense, mas considerou válido o gol dessa equipe, que vencia por 1 a 0 no momento da interrupção. Então, a prefeitura de Caxias do Sul entrou com a ação na Justiça Comum e conseguiu a liminar. A nota oficial divulgada pela CBF, assinada pelo presidente em exercício José Sebastião Bastos, explica que a entidade não teve como ignorar a decisão da Justiça Comum. ?A CBF não tem outro caminho que não seja incluir o Caxias na Série A do campeonato de 2002, o que acarreta a exclusão do Figueirense, visto que tal competição envolve apenas 26 clubes?, diz o comunicado. Apesar de acatar a decisão, a nota afirma que CBF entende que a referida decisão da Justiça é ?inteiramente equivocada?.