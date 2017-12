CBF pretende antecipar horário de jogo A diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende marcar para mais cedo, às 20 horas ou 20h30, os jogos do meio da semana do Campeonato Brasileiro. A iniciativa seria uma represália à TV Globo, pela exibição do programa Globo Repórter, na sexta-feira, com denúncias de que o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, estaria envolvido em crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. "Esse horário, de 21h40, imposto pela emissora, não é o preferido do torcedor, ou é?", indagou um influente diretor da CBF, em contato, por telefone, com a Agência Estado. Ele disse que o programa faz parte de uma campanha da TV Globo para desmoralizar Teixeira e a diretoria da CBF e abrir caminho para que o presidente do Botafogo e do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, assuma o comando do futebol brasileiro. Afirmou ainda que a TV Globo quer o controle da CBF para ter sob seu poder a Liga Nacional dos Clubes. O diretor assegurou que o Globo Repórter não levou ao ar nenhum documento que comprometesse Teixeira. "A TV Globo não está interessada no aspecto esportivo e sim em questões políticas e comerciais", continuou. O dirigente disse ter estranhado a divulgação, na reportagem, do salário de Ricardo Teixeira. "O Fábio Koff (presidente do Clube dos Treze) ganha cinco vezes mais e ninguém falou nele." Disse ainda que Teixeira não renunciará ao cargo até o fim de seu mandato, em 2003. O diretor observou também que a CBF enviou várias solicitações à emissora, nas últimas semanas, para formalizar mudanças de horários e datas nos jogos do Brasileiro e não obteve resposta. "Quem queria as alterações era a própria TV Globo, mas ela se esquivou de oficializar isso; só fomos atendidos pelo Clube dos Treze." Segundo o diretor, a atitude da emissora seria para "passar à opinião pública de que é a CBF que muda tudo". O dirigente informou que Teixeira ficou indignado com o teor do programa e recebeu o telefonema de solidariedade de 23 presidentes de federações estaduais de Futebol. Abalado com as denúncias, Teixeira sentiu-se mal e permaneceu sob cuidados médicos em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio. A Agência Estado tentou, em vão, contato com a direção da Globo e com Montenegro.