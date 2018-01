CBF procura ?pára-raio? para Parreira A derrota por 1 a 0 para Camarões na estréia da seleção brasileira na Copa das Confederações, quarta-feira, causou danos bem maiores do que se imaginava. Tanto é que, além do receio a respeito da forma como os jogadores vão reagir diante da inevitável pressão para vencer os próximos adversários, a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está preocupada com o técnico Carlos Alberto Parreira. O Estado apurou que, embora toda a direção admire o trabalho do treinador, um traço de sua personalidade deixa os cartolas inquietos: Parreira não tem habilidade para trabalhar sob forte pressão e precisa sempre de alguém a seu lado para funcionar como uma espécie de "pára-raios". Leia mais no O Estado de S. Paulo