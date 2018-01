CBF promete pagar despesas de arbitragem Pelo menos até segunda-feira, o Campeonato Brasileiro da Série A deixará de ter problemas com os árbitros, por causa da falta de remuneração por suas atuações, além do ressarcimento de suas despesas. O presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), Márcio Rezende de Freitas, confirmou nesta sexta-feira ter entrado em acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que este foi o prazo estipulado para que os débitos sejam eqüacionados. "Recebi a informação de que tudo começaria a ser pago hoje, mas não tive a confirmação", disse Márcio Rezende, que vai atuar na partida entre Grêmio e Fortaleza, neste sábado, no Estádio Olímpico. "Mesmo com o acordo, ainda fui obrigado a comprar as passagens para apitar o jogo de sábado?, disse. O presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Armando Marques, informou na quinta-feira que a CBF passaria a custear já neste final de semana as despesas do juízes. Inclusive, já havia considerado a questão por encerrada. Apesar de aparentemente não ter cumprido com a promessa, Rezende disse estar tranqüilo porque recebeu a garantia do dirigente. O responsável pelo Departamento Jurídico da Anaf, Francisco Victor, contou que o problema foi resolvido na terça-feira, durante uma reunião na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste. Estavam no encontro o secretário Geral da entidade Marco Antonio Teixeira, seu diretor Técnico, Virgílio Elísio, além de Marques e do árbitro Héber Roberto Lopes. "Estamos com o Armando (Marques) e confiamos nele", disse Victor. "Com certeza, não vamos fazer greve. Essa hipótese está descartada." A polêmica envolvendo a responsabilidade com o pagamento dos árbitros começou após a sanção do Estatuto do Torcedor. O novo documento determina que a organizadora da competição é a responsável por saldar este tipo de dívida. Antes, a incumbência era dos clubes.