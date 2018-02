CBF promete punir atrasos nos jogos do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ‘jogou para a galera’ quando lançou comunicado neste domingo, em seu site oficial, segundo o qual "eventuais atrasos não seriam tolerados (nos jogos da última rodada do Brasileiro), prevalecendo, para tanto, como forma de rigorosa punição, as penalidades estabelecidas pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)". Na verdade, só existe uma pena que pode ser aplicada aos clubes responsáveis por atrasos expressivos no início de jogos (o que ocorreu notadamente em Goiás x Inter e Grêmio x Corinthians): multa de até R$ 1 mil por minuto de atraso, como prevê o Artigo 215 do CBJD. O Regulamento da Série A não trata da questão, enquanto o Regulamento Geral das Competições da CBF, em seu Artigo 48, apenas informa que o árbitro deve relatar os minutos de atraso e identificar os clubes responsáveis a fim de que o caso seja apreciado pela Justiça Esportiva. "Não há outra forma de punição, nos casos citados, a não ser a da aplicação de multas, como consta do Artigo 215 do CBJD", afirmou ao Estado/JT o auditor do STJD, Marcilio Krieger, autor do livro Anotações ao CBJD e Legislação Desportiva.