CBF promete reestruturar a arbitragem A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não resistiu às pressões, provocadas pelo esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, e demitiu o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Armando Marques. Ele será substituído interinamente por Edson Resende de Oliveira. A decisão da entidade foi motivada pela postura de indiferença de Armando Marques com relação à crise que pôe em risco a credibilidade do futebol do País. Neste sábado ou no domingo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anuncia a decisão sobre a validade ou não dos 11 jogos sob suspeição no Brasileirão ? tudo indica que o presidente do tribunal, Luiz Zveiter, determinará a nova disputa de todas partidas apitadas por Edílson Pereira de Carvalho. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, explicou que Edson Resende de Oliveira, que era o vice-presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, terá o prazo de uma semana para reeestruturar o departamento. A primeira medida deve ser a da divisão de poder ? devem passar a responder pela arbitragem brasileira um colegiado, formado não necessariamente por ex-árbitros. A CBF informou que Armando Marques pediu demissão. Na verdade, o dirigente foi afastado do cargo em conversa rápida com o presidente da entidade. ?O importante é que estamos tomando medidas que demonstrem ao torcedor nossa disposição de manter a normalidade do Campeonato Brasileiro. A competição seguirá sem problemas, mesmo que o STJD determine a realização de novos jogos. Quem cair para a Série B, cairá. Quem subir da B para a primeira divisão, terá sua vaga assegurada ano que vem?, garantiu Ricardo Teixeira. O presidente da CBF também reforçou a ameaça de Luiz Zveiter de punição severa aos clubes que recorrerem à Justiça comum para tentar defender interesses relativos à eventual decisão do STJD de impugnar partidas do Brasileiro. ?Quem fizer isso, sofrerá sanção inesquecível?, avisou. A nova comissão de arbitragem terá um setor responsável para receber denúncias, segundo informou Ricardo Teixeira. ?Tudo que chegar ao nosso conhecimento será apurado?, prometeu o presidente da CBF. ?Mas é preciso que as pessoas sustentem a denúncia.? O presidente da CBF disse ainda ser contrário à formação de uma CPI do Apito na Câmara de Deputados para apurar as recentes denúncias. ?A Polícia Federal já está agindo. O Ministério Público, também?, justificou.