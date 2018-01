CBF quer adiar jogo no Golfo Pérsico A iminência de uma guerra entre os Estados Unidos e o Iraque levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a propor o adiamento do amistoso entre a seleção brasileira e uma equipe formada pelos melhores jogadores do Golfo Pérsico, denominada de Al Stars. A partida está marcada para o dia 1.º de abril. O pedido de adiamento foi revelado pelo presidente do Riyada Group, empresa que está promovendo a partida, xeque Khalifa bin Ebrahim Al Khalifa. Neste momento, a CBF prefere não levar a seleção - que terá de ser composta por vários jogadores pentacampeões do mundo - ao Golfo, "por causa do atual clima político na região?, justificou Al Khalifa. A solicitação da CBF está sendo analisada, mas o empresário disse esperar ter condições de realizar o amistoso na data combinada. O primeiro amistoso do Brasil sob a direção de Carlos Alberto Parreira nesta terceira passagem do técnico pela seleção, será disputado no dia 12 (quarta-feira), contra a China, na cidade de Guangzhou. O goleiro Júlio César, o zagueiro Luisão e o meia Kleberson, os três jogadores que atuam em clubes do País convocados por Parreira, viajam no domingo à noite para a Ásia. Lá, eles se reúnem com os 19 atletas que jogam na Europa. Parreira deve realizar apenas um treinamento antes do amistoso.