CBF quer Brasileiro ao estilo europeu A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda a possibilidade de fazer mudanças no calendário do futebol nacional. Uma delas, proposta pelas TVs Globo e Record, detentoras dos direitos de transmissão, seria na principal competição do País, o Campeonato Brasileiro. Na reunião do Clube dos 13, representantes da Globo proporam aos dirigentes de clubes, realizar a competição de 2003 nos moldes dos campeonatos europeus, com turno e returno, pontos corridos, e 8 meses de duração (agosto a maio de 2004). Esta decisão, acabaria, ou prejudicaria a disputa dos tradicionais torneios regionais, que este ano já perderam muito do seu brilho. A definição deve sair nos próximos dias, quando o presidente da CBF, Ricardo Teixeira retorna de viagem. ?Não tem nada definido, foi apenas uma proposta aos clubes?, disse J. Hawilla, da Traffic, empresa de marketing esportivo, parceira da TV Record. ?Inclusive, esta sugestão (Brasileiro com 8 meses) é nossa.? Hawilla acha que o calendário brasileiro está ?inchado?, com muitas competições. ?Queremos simplificar o nosso futebol. Ter duas competições nacionais, a Copa do Brasil e o Brasileiro e duas internacionais, a Taça Libertadores da América e a Copa Panamericana (antiga Copa Mercosul). Para Nabi Abi Chedid, vice-presidente da CBF, que na terça-feira participou da reunião da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Buenos Aires, a proposta de novo calendário no futebol brasileiro não passou de ?mais uma discussão.? Segundo ele, a definição só ocorrerá com a volta de Ricardo Teixeira. ?Estes problemas internos no Brasil o presidente é quem decide.? Eliminatórias ? Discussões à parte, Nabi veio da Argentina com a definição do calendário da seleção brasileira principal, sub-20 e sub-17. Os jogos nas eliminatórias sul-americanas acontecerão em três anos. Serão cinco partidas em 2003, a partir de agosto, sete em 2004 e seis em 2005. O campeonato sul-americano sub-20, vai de 6 a 26 de janeiro, no Uruguai, e o sub-17, na primeira quinzena de março, na Venezuela. A Copa América está confirmada para 2004 no Peru. Vagas ? Nabi obteve uma vitória na Conmebol. Ganhou duas vagas para times brasileiros na Copa Pan-Americana, que substituirá a antiga Copa Mercosul, em 2003. De quatro equipes, agora o Brasil será representado por seis. A competição, inicialmente marcada para acontecer em 2002, foi adiada pela falta de datas. ?Pedi aos membros da Conmebol, uma vaga a mais na Taça Libertadores (atualmente, o Brasil tem direito a quatro). Mas me disseram que não seria possível mexer na competição. Então, consegui na Pan-Americana.?