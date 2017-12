CBF quer Guga no treino da seleção A CBF prepara uma ação cívica na Granja Comary, em Teresópolis, para inflar a seleção brasileira e acariciar o torcedor. Na próxima semana, quando Luiz Felipe Scolari estiver comandando sua legião de astros "estrangeiros" com o uniforme verde e amarelo, Ricardo Teixeira, presidente da entidade, pretende desembarcar no campo da Granja ao lado de Guga. Ricardo Teixeira quer promover o encontro de Guga e Ronaldinho no cenário da seleção. Seria quase um ato político para motivar o time e ficar de bem com os torcedores depois de toda a lama que escorreu da CPI. O problema é convencer o tricampeão de Roland Garros a dar um pulinho em Teresópolis. Leia mais no Jornal da Tarde