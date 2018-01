CBF quer punir Guarani por promoção Virgílio Elísio, diretor técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ameaça punir o Guarani por fazer promoção com a venda de ingressos mais baratos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo depois de levar mais de 30 mil pessoas no jogo em que venceu o Avaí, por 2 a 0, no sábado, no Estádio Brinco de Ouro. ?Acho que estão furando o regulamento com preços surreais. Não tenho prazer, mas devo encaminhar o caso para o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva", disse o diretor. Ele ainda ressaltou que só quer cumprir o artigo 17 do regulamento que prevê ingresso mínimo a R$ 10 e meia a R$ 5. "Acho que o valor deveria ser liberado como na Série A, mesmo por causa das diferenças regionais. Mas os próprios dirigentes vetaram isso", completou. A direção do Guarani reagiu sem preocupação à posição da CBF, mesmo porque, segundo o vice-presidente, Edison Torres, o clube ?bancou as despesas legais e taxas da entidade?. No total, foram indicados no borderô a venda de 1.039 bilhetes de arquibancadas no valor de R$ 10, totalizando R$ 10.390,00 e 27.371 de meia entrada no valor de R$ 5. O clube cobriu a diferença dos ingressos vendidos a R$ 3 e que levaram uma multidão ao estádio. A idéia é vender 15 mil ingressos com preço promocional de R$ 3 no jogo contra o Náutico, na segunda rodada da segunda fase, no dia 23. Fora da polêmica, o técnico Luiz Carlos Ferreira comandou, na tarde desta terça, o primeiro treino na Estância Santa Filomena, em Jarinu (SP), visando a estréia na segunda fase contra a Portuguesa, no sábado, no Canindé. O zagueiro Andrei, vetado pelo departamento médico com uma lesão muscular na coxa direita, deverá ser substituído por João Leonardo. No ataque, Edmilson, suspenso com três cartões amarelos, deve deixar sua vaga com o meia Alexandre Salles.