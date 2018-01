CBF rebate acusações de Doutor Rosinha A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) rebateu nesta sexta-feira o deputado federal Doutor Rosinha (PT-PR), que encaminhara no início da semana uma representação à Procuradoria-Geral da República solicitando a abertura de inquérito criminal e civil contra a entidade, a fim de investigar suspostas irregularidades. No documento, entre outras coisas, o parlamentar questionava o porquê de a CBF não ter registrado no Sindicato dos Empregados em Clubes do Estado do Rio o salário de seus dirigentes. De acordo com Maurício Costa, sócio da MPCN Sistemas Contábeis e Auditoria, empresa contratada para fazer o balanço da CBF, todos os dirigentes a que se refere Doutor Rosinha não têm vínculo empregatício com a entidade, conforme reza o estatuto da CBF. "Eles são considerados diretores-estatutários, não são funcionários e, por isso, não contribuem para o sindicato", disse Costa, salientando que há apenas uma exceção na cúpula da CBF: o secretário-geral Marco Antonio Teixeira, cujo salário é de R$ 43 mil. Maurício Costa garantiu que a CBF recolhe 20% sobre a remuneração dos diretores-estatutários pata o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "Temos todos os documentos; quem quiser vê-los pode nos solicitar." Ele disse ainda que o mesmo ocorre com relação à quantia retida para o Imposto de Renda. O Departamento Jurídico da CBF estuda a possibilidade de alguma medida contra o deputado.