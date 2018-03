CBF recorre de liminar Pró-Caxias A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) protocolou no final da tarde desta quinta-feira, no Tribunal de Justiça do Estado, recurso contra a decisão da 6ª Vara Cível de Caxias do Sul, que determinou a inclusão da equipe do Caxias na Série A do Campeonato Brasileiro. A decisão, ainda em vigência, adiantou os efeitos da ação civil proposta pela Prefeitura de Caxias do Sul contra a CBF. O recurso foi encaminhado ao juiz Antonio Corrêa Palmeiro da Fontoura, da 1ª Câmara Especial Cível do TJ. Com o recurso, a CBF quer suspender os efeitos da liminar concedida pela Justiça de Caxias do Sul.