CBF recusa dinheiro russo A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resolveu, nesta quinta-feira, cancelar o amistoso que o Brasil faria contra o Chelsea, em novembro, em Londres, e, por isso, deixará de ganhar US$ 2 milhões, maior quantia que a entidade receberia nos últimos tempos por um jogo da seleção. O motivo: não quer pôr a mão no dinheiro do magnata russo Roman Abramovich, dono do clube inglês. O Agência Estado apurou que Ricardo Teixeira, presidente da CBF, não vê sentido em participar de um grupo de trabalho criado pela Fifa para investigar possível participação da máfia russa no futebol e, ao mesmo tempo, aceitar os dólares de um russo considerado suspeito pela Fifa. "Apesar de ótimo financeiramente para a CBF e para o futebol brasileiro, manter a realização desse jogo seria incoerente", disse uma fonte ligada à CBF. O confronto com o Chelsea seria em 15 ou 16 de novembro e, para enfrentar o Brasil, os ingleses pagariam US$ 2 milhões. O jogo faria parte dos eventos de comemoração pelo centenário do clube de Londres, atual campeão da Inglaterra. O Sevilla também chamou os brasileiros para festejar seu centenário - foi na terça-feira, em partida que terminou empatada por 1 a 1 -, mas desembolsou bem menos para desafiar o time de Carlos Alberto Parreira: cerca de US$ 600 mil. A decisão da CBF tem lógica. Na terça-feira, Teixeira participou de uma reunião extraordinária na sede da Fifa, em Zurique, para discutir o fenômeno da entrada de investimentos do Leste Europeu no futebol. A entidade suspeita de lavagem de dinheiro e luta para evitar que um grupo de empresários administre mais de um clube, como é o caso de Abramovich. Ele comanda o Chelsea e tem participação no CSKA, de Moscou, campeão da Copa da Uefa na última temporada. As duas equipes têm jogadores de peso e cofre cheio. O CSKA, por exemplo, é a agremiação que vem recusando pequenas fortunas para negociar o atacante brasileiro Vágner Love, que atrai interesse de Santos e Corinthians, entre outros. Após o encontro na Suíça, os dirigentes chegaram à conclusão de que a situação é preocupante e decidiram criar uma equipe de trabalho para investigar a ação dos russos e a surpreendente quantia de recursos colocada no esporte nos últimos anos. O presidente da CBF foi um dos escolhidos para participar da comissão. Teixeira, que, depois de Zurique, desembarcou na Espanha para assistir a Brasil x Sevilla, viajou para o Marrocos, onde participará de um congresso da Fifa no início da próxima semana. O Estado tentou contatá-lo para que falasse sobre o cancelamento do amistoso, mas não o encontrou. A CBF busca, agora, novo adversário para meados de novembro, data reservada pela Fifa para a repescagem das Eliminatórias - fase da qual o Brasil não precisará participar por já ter conseguido a classificação para a Copa da Alemanha, em 2006. O objetivo é encontrar um rival na Europa ou no mundo árabe para que os atletas - que atuam no Velho Continente - não precisem se deslocar muito. Antes, a seleção de Parreira vai enfrentar os Emirados Árabes, provavelmente em Abu-Dhabi, em 12 de novembro. O treinador não abre mão de mais um amistoso, além do duelo com os Emirados Árabes, antes do fim do ano. Acha importante utilizar as datas disponíveis para treinar a equipe.