CBF reedita uma parceria de sucesso Com a volta de Parreira e Zagallo à seleção e a permanência de Américo Faria como supervisor, Ricardo Teixeira refaz o trio dos seus sonhos. O presidente da CBF tem confiança irrestrita nos três desde o trabalho que culminou com a conquista do tetracampeonato nos Estados Unidos, em 94. Depois do fracasso da seleção dirida por Sebastião Lazaroni na Copa de 90 e da experiência com Falcão no comando da equipe, os três chegaram juntos à comissão técnica do time do Brasil em 91. Parreira como treinador, Zagallo como coordenador-técnico e Américo como administrador. O trabalho viveu um forte momento de turbulência durante as Eliminatórias para o Mundial. Sob pressão da imprensa e dos torcedores, Parreira chegou a pedir demissão. Mas Ricardo Teixeira o convenceu a ficar e pouco mais de um ano depois ele foi campeão do mundo. Parreira deixou a seleção em seguida, Zagallo e Américo continuaram e o Brasil foi vice em 98. Após a derrota na França, os dois também saíram. Sem nenhum deles, a seleção atravessou momentos difíceis até conseguir a suada classificação para o Mundial de 2002. Américo Faria voltou em dezembro de 2001 e fez o planejamento logístico para a Copa da Coréia/Japão. Agora, voltam os homens que montaram o time campeão de 94.