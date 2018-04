CBF remarca duas partidas pela 27.ª rodada do Brasileiro A CBF anunciou nesta quarta-feira duas mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro, ambas pela 27.ª rodada da competição. O jogo Atlético-MG x Barueri, que estava marcado para o dia 4 de outubro, foi antecipado para o dia 3, um sábado. O local e o horário da partida permanecem os mesmos: no Mineirão, em Belo Horizonte, às 18h30 (de Brasília).